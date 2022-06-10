Москвичи открыли купальный сезон

Жара в Москве заставила многих открыть купальный сезон. Очевидцы прислали кадры с Мещерского пруда.

Там уже просто нет мест. Дети, взрослые – все находятся в воде. Сообщается, что люди купаются уже на протяжении недели. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.