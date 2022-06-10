Июльская жара установилась в Москве. По прогнозам синоптиков, на солнце ожидается до 36 градусов, а в тени – около 28.

В МВД подтвердили факт аварии с супругой Аркадия Укупника. Она сбила пешехода-нарушителя. Идет проверка.

Трафик на дорогах столицы в вечернее время составит 9 баллов, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).