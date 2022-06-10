В Подмосковье летчики поздравили граждан с наступающим Днем России

Летчики в Подмосковье необычно поздравили всех граждан с наступающим Днем России. Пилоты из группы "Первый полет" написали в небе над Серпуховым "Россия, любим тебя".

Надпись на высоте 2 000 метров асы изобразили по буквам с помощью двигателей самолетов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.