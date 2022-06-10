Москвичам посоветовали избегать длительного пребывания на солнце из-за жары

Комплекс городского хозяйства рекомендовал москвичам избегать длительного пребывания на солнце. 10 июня обещают выше 30 градусов. Охлаждает людей только ветер.

В метро есть объявления о том, что нужно пить много воды и выбирать светлую одежду. Коммунальщики ежедневно отслеживают температуру и состояние дорог. При необходимости поливают их, охлаждая тем самым воздух.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

