Пара белых лебедей появилась в столичном парке "Ходынское поле"

В парке "Ходынское поле" появилась пара белых лебедей. Об этом долго просили местные жители. Лебедей доставили из Митина.

Теперь сотрудники парка следят за тем, чтобы птицам не навредили и не кормили вредной едой. Лебеди будут радовать посетителей парка до наступления холодов. Затем их заберут на зимовку обратно в Митино. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.