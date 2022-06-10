В МВД отменили введенный из-за пандемии запрет на выезд сотрудников за рубеж

Российским полицейским снова можно отдыхать за границей. Ранее полный запрет на зарубежные поездки был введен из-за коронавируса. Правда, список стран, куда могут ездить сотрудникам МВД по-прежнему ограничен дружественными государствами.

Силовики могут отдохнуть на территории бывших союзных республик, а также в Тайланде, Вьетнаме, Китае и на Кубе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.