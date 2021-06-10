В Москве усилили контроль за ношением масок и перчаток на фоне роста заболеваемости COVID-19.

Чтобы победить коронавирус, нужно прививаться и строго соблюдать санитарные правила, говорят врачи. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.