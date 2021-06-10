В Москве выявили 5 245 случаев коронавируса за сутки

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 5 245 новых случаев COVID-19. Выздоровел за это время 2 671 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 801 человека, выписали при этом 810 пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 11 699 новых случаев COVID-19. При этом в 1 832 из них болезнь проходила без клинических проявлений.

Всего в России за период пандемии зарегистрировали 5 167 949 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксировали в Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Тыва, Карачаево-Черкесской Республике, Кабардино-Балкарской Республике, Республике Северная Осетия – Алания – 0,05%, Республике Адыгея, Чеченской Республике – 0,06%, Магаданской области, Камчатском крае – 0,07%. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.