Новости часа: более 11 тыс обманутых дольщиков восстановили в правах в РФ с начала года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 11 тысяч обманутых дольщиков восстановили в правах в России с начала 2023 года. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Пассажиропоток российских авиакомпаний на майские праздники вырос на 29% – до 2,75 миллиона человек. Это данные Росавиации.

Генеральную уборку дорог после зимы завершили в Подмосковье. Об этом заявил Минтранс региона.