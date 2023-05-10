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Общество

Новости часа: более 11 тыс обманутых дольщиков восстановили в правах в РФ с начала года

Новости часа: более 11 тыс обманутых дольщиков восстановили в правах в РФ с начала года

В России зарегистрировали 516 тыс случаев заболевания гриппом и ОРВИ

Москвичам рассказали о работе единого пункта отбора на контрактную службу

Синоптики рассказали о погоде в столице до конца недели

Новости часа: Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы резервистов

Синоптики заявили, что заморозки в мае стали самыми длинными за XXI век в Москве

"Деньги 24": эксперт рассказал о ситуации на рынке жилищных кредитов

Новости часа: во время майских праздников в Москве поженились около 1 100 пар

Собянин: во время майских праздников в Москве поженились около 1 100 пар

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 11 тысяч обманутых дольщиков восстановили в правах в России с начала 2023 года. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Пассажиропоток российских авиакомпаний на майские праздники вырос на 29% – до 2,75 миллиона человек. Это данные Росавиации.

Генеральную уборку дорог после зимы завершили в Подмосковье. Об этом заявил Минтранс региона.

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