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Общество

В России зарегистрировали 516 тыс случаев заболевания гриппом и ОРВИ

В России зарегистрировали 516 тыс случаев заболевания гриппом и ОРВИ

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За неделю в России зарегистрировали 516 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Это почти на 15% меньше по сравнению с предыдущей неделей, сообщил Роспотребнадзор. При этом доля вирусов гриппа продолжает снижаться.

По данным ведомства, заболеваемость COVID-19 снизилась по сравнению с прошлой неделей почти на 38%. Зарегистрировано около 26 тысяч случаев. Преобладающими остаются варианты штамма "Омикрон".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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