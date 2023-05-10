В России зарегистрировали 516 тыс случаев заболевания гриппом и ОРВИ

За неделю в России зарегистрировали 516 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Это почти на 15% меньше по сравнению с предыдущей неделей, сообщил Роспотребнадзор. При этом доля вирусов гриппа продолжает снижаться.

По данным ведомства, заболеваемость COVID-19 снизилась по сравнению с прошлой неделей почти на 38%. Зарегистрировано около 26 тысяч случаев. Преобладающими остаются варианты штамма "Омикрон".

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