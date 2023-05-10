Синоптики рассказали о погоде в столице до конца недели

В столицу вернулась теплая погода. Так, в днем 11 мая температура поднимется до 19 градусов, а в пятницу, 12 мая, воздух прогреется уже до 20 градусов. А в субботу, 13 мая, горожан ждет летняя погода – синоптики прогнозируют, что столбик термометра в дневные часы достигнет отметки в 22 градуса.

Специалисты рассказали, что заморозки в мае оказались самыми длинными за этот век. Они продолжались четыре дня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.