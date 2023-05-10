Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19:15

Общество

Синоптики рассказали о погоде в столице до конца недели

Синоптики рассказали о погоде в столице до конца недели

Новости часа: Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы резервистов

Синоптики заявили, что заморозки в мае стали самыми длинными за XXI век в Москве

"Деньги 24": эксперт рассказал о ситуации на рынке жилищных кредитов

Новости часа: во время майских праздников в Москве поженились около 1 100 пар

Собянин: во время майских праздников в Москве поженились около 1 100 пар

Москвичам рассказали о погоде до конца недели

Новости часа: прямые рейсы между Россией и Грузией могут возобновить до конца мая

Пункт отбора на контрактную службу на улице Яблочкова вернулся к обычному режиму работы

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 11 мая

В столицу вернулась теплая погода. Так, в днем 11 мая температура поднимется до 19 градусов, а в пятницу, 12 мая, воздух прогреется уже до 20 градусов. А в субботу, 13 мая, горожан ждет летняя погода – синоптики прогнозируют, что столбик термометра в дневные часы достигнет отметки в 22 градуса.

Специалисты рассказали, что заморозки в мае оказались самыми длинными за этот век. Они продолжались четыре дня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодавидеоЕкатерина КузнеченковаАнастасия Налетова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика