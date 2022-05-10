Телезрителям рассказали о главных новостях за последний час

В Москве устраняют последствия непогоды. Еще накануне синоптики объявили на 10 мая повышенный уровень опасности, и он вполне себя оправдал. Из-за сильного ветра были повалены деревья, повреждены ограждения и несколько крыш домов.

На Южном речном вокзале началось остекление фасадов. Также строители укрепляют конструкции здания и делают облицовку. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в телеграмме.

В здании вокзала будут кафе, выставочные зоны, игровые площадки для детей. А с крыши посетителям откроется пейзаж на реку и корабли. На территории вокруг вокзала организуют зарядные станции для электромобилей, парковки для электросамокатов и велосипедов. Все работы планируется закончить в этом году. С Южного речного вокзала будут стартовать круизы по 30 городам России.

Российские саперы завершили разминирование поселка Каменка в Харьковской области. Зачистка местности идет вручную. Взрывчатку и снаряды на улицах и дорогах в окрестностях поселка, сообщают в министерстве обороны, оставили отступающие боевики ВСУ. Все собранные артефакты отвезли на полигон и взорвали.

А над Донбассом за ночь средствами ПВО сбили три украинских беспилотника и перехватили ракету "Точка-У". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.