Дерево упало из-за сильного ветра в столичном районе Ховрино

Дерево не выдержало и упало в столичном районе Ховрино из-за сильного ветра. По прогнозам синоптиков, до конца 10 мая возможны сильные порывы до 20 метров в секунду.

Погода этой весной с характером. Тем не менее 11 мая в городе будет уже практически лето. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.