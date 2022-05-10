Москвичей предупредили о ветреной погоде

В Москве установилась ветреная погода. По прогнозам синоптиков, до конца дня ожидаются сильные порывы до 20 метров в секунду.

Как сообщает Гидрометцентр, до вечера действует "желтый" уровень погодной опасности. В Дептрансе посоветовали водителям быть аккуратнее и не парковать машины под деревьями и рекламными щитами. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.