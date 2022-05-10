Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области из-за ветра

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области 10 мая из-за ветра. Предупреждение будет действовать с 11:00 до 18:00.

Местами порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.