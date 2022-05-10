В Москве вырос спрос на лекарства от аллергии

Спрос на лекарства от аллергии в Москве резко вырос. Это регулярно происходит весной, когда каждый третий житель столицы начинает испытывать проблемы из-за начала цветения.

В нынешнем сезоне аллергики переживали, не станут ли нужные препараты дефицитными из-за санкций, и не вырастут ли цены. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.