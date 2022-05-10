Агрегаторы такси и каршеринга смогут проверять права водителей. Для этого МВД и Минцифры разрабатывают специальную онлайн-базу. По словам специалистов, автоматические проверки нужны в первую очередь для профилактики правонарушений.

Проверить документы водителей можно и сейчас. Эта услуга доступна на официальном сайте Госавтоинспекции. Но новая система еще больше упростит этот процесс. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.