Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области из-за ветра. Местами его порывы могут достигать 17 метров в секунду. Предупреждение действует до вечера 10 мая.

При этом в Москве потеплеет. Солнце выглянуло, но будет периодически скрываться за облаками. Дождей не ожидается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.