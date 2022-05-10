В Москве состоялся салют в честь Дня Победы. В нынешнем году залпы производились с 36 площадок по всей столице.

Пиротехнические и салютные установки разместились в парке Победы, Лианозовском и Измайловском парках, на Лужнецкой набережной, ВДНХ и других точках. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.