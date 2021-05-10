Звезды рассказали, как проводят майские праздники

Российские звезды разъехались на майские по разным странам. У Анастасии Волочковой, например, вместо дачи Мальдивы. Другие наши знаменитости тоже выбрали дальние поездки – Италию, Армению и Дубай.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.