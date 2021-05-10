За минувшие сутки площадь лесных пожаров в России сократилась почти вдвое. Сейчас полыхает больше 15 тысяч гектаров. При этом самую большую площадь возгорания зафиксировали в Тюменской, Омской и Курганской областях.

Тушением пожаров с воздуха занимается авиация МЧС. Сегодня в России отмечают 26 лет с момента ее создания.

Авиация министерства – это 22 самолета, 61 вертолет и более двух тысяч специалистов. Среди операций, которые они проводят каждый день, – тушение пожаров с воздуха, борьба с ледяными заторами и наводнениями, а также эвакуация и спасение людей. Всего за эти годы авиация МЧС провела более 400 спасательных и гуманитарных операций.