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10 апреля, 18:15

Общество

14 апреля в Москву придет весеннее тепло

14 апреля в Москву придет весеннее тепло

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Потепление ожидается в Москве на следующей неделе

В Москве начали таять сугробы. Температура днем держится чуть выше нуля, но по ночам все еще возможны заморозки до минус четырех градусов. По прогнозам синоптиков, потепление станет заметнее с 14 апреля, а к следующей неделе воздух прогреется до 19 градусов.

Специалисты предупреждают: перепады температур и весенний авитаминоз могут сказываться на самочувствии. Врачи советуют следить за прогнозом, избегать стрессов и укреплять иммунитет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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