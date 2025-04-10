14 апреля в Москву придет весеннее тепло

В Москве начали таять сугробы. Температура днем держится чуть выше нуля, но по ночам все еще возможны заморозки до минус четырех градусов. По прогнозам синоптиков, потепление станет заметнее с 14 апреля, а к следующей неделе воздух прогреется до 19 градусов.

Специалисты предупреждают: перепады температур и весенний авитаминоз могут сказываться на самочувствии. Врачи советуют следить за прогнозом, избегать стрессов и укреплять иммунитет.

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