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10 апреля, 14:15

Общество

Синоптики объявили о завершении периода сильных снегопадов

Синоптики объявили о завершении периода сильных снегопадов

Потепление ожидается в Москве на следующей неделе

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Москвичам рассказали о погоде 10 апреля

По словам синоптиков, пик снегопадов в Москве уже пройден. С 11 апреля в городе начнется постепенная оттепель. Днем воздух прогреется до плюс 5–8 градусов, хотя по ночам возможны заморозки до минус 5. Настоящее возвращение весны ожидается на следующей неделе.

В столице сохраняется облачная и снежная погода из-за западного атмосферного фронта 10 апреля. На дорогах – гололедица и ледяной накат. Городские службы продолжают расчистку улиц и просят горожан быть осторожными.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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