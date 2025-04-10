Москвичам рассказали о погоде 10 апреля

Снегопад в Москве продолжается 10 апреля. Погода находится под влиянием западного атмосферного фронта. Сохранится облачность, будет идти снег, местами мокрый. На дорогах из-за морозной ночи образовалась гололедица.

Специализированная техника городского хозяйства очищает дороги и тротуары от ледяной корки. Особое внимание уделяется пешеходным зонам, подходам к остановкам, лестничным переходам.

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