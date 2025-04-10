10 апреля, 11:15Общество
Москвичам рассказали о погоде 10 апреля
Снегопад в Москве продолжается 10 апреля. Погода находится под влиянием западного атмосферного фронта. Сохранится облачность, будет идти снег, местами мокрый. На дорогах из-за морозной ночи образовалась гололедица.
Специализированная техника городского хозяйства очищает дороги и тротуары от ледяной корки. Особое внимание уделяется пешеходным зонам, подходам к остановкам, лестничным переходам.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.