Москвичи прислали новую серию кадров в рубрику "Фотопоток"

В рубрике "Фотопоток" в эфире телеканала Москва 24 жители столицы поделились кадрами "зимних" пейзажей Москвы. Чтобы присоединиться к ним, необходимо перейти по QR-коду и отправить вертикальное изображение в чат-бот телеграм-канала "Москва 24".

Подборки фотографий показывают в прямом эфире с понедельника по четверг, а по пятницам выбирают победителя, который получает памятный мерч. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.