Российские нуждающиеся семьи смогут претендовать на налоговые выплаты с 2026 года

Семейная налоговая выплата начнет действовать в России в 2026 году. Об этом сообщили в Госдуме. Этот механизм предусмотрен для работающих родителей двоих и более детей.

Если семью признают нуждающейся, то налог, уплаченный за 2025 год по ставке 13%, пересчитают по сниженной ставке в 6%, а разницу вернут. В министерстве труда РФ отметили, что новая выплата охватит более 4 миллионов семей, в которых воспитываются свыше 10 миллионов детей.

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