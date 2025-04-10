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10 апреля, 07:15

Общество

Российские нуждающиеся семьи смогут претендовать на налоговые выплаты с 2026 года

Российские нуждающиеся семьи смогут претендовать на налоговые выплаты с 2026 года

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Семейная налоговая выплата начнет действовать в России в 2026 году. Об этом сообщили в Госдуме. Этот механизм предусмотрен для работающих родителей двоих и более детей.

Если семью признают нуждающейся, то налог, уплаченный за 2025 год по ставке 13%, пересчитают по сниженной ставке в 6%, а разницу вернут. В министерстве труда РФ отметили, что новая выплата охватит более 4 миллионов семей, в которых воспитываются свыше 10 миллионов детей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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