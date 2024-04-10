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10 апреля, 17:30

Общество

Мосгордума предложила отрегулировать правила проведения квестов в столице

Мосгордума предложила отрегулировать правила проведения квестов в столице

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В Мосгордуме предложили отрегулировать правила проведения квестов в столице. О безопасности организации этих мероприятий заговорили после того, как в Москве пострадал ребенок, который провалился в открывшийся люк во время прохождения игры.

Отмечается, что ГОСТ на детские квесты уже разработан. Как сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, необходимо определиться, требуется ли введение специальных требований к организаторам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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