МЧС предупредило об аномально жаркой погоде в Москве с 10 по 14 апреля

Столичное управление МЧС РФ предупредило об аномально жаркой погоде в столице с 10 по 14 апреля. Температура будет превышать норму на 7 градусов.

Отмечается, что в Москве и Подмосковье действует оранжевый уровень погодной опасности. Синоптики не исключают, что в городе может установиться новый температурный рекорд: воздух может прогреться до 22 градусов – для апреля это аномальные значения.

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