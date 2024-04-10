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10 апреля, 17:15

Общество

МЧС предупредило об аномально жаркой погоде в Москве с 10 по 14 апреля

МЧС предупредило об аномально жаркой погоде в Москве с 10 по 14 апреля

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Столичное управление МЧС РФ предупредило об аномально жаркой погоде в столице с 10 по 14 апреля. Температура будет превышать норму на 7 градусов.

Отмечается, что в Москве и Подмосковье действует оранжевый уровень погодной опасности. Синоптики не исключают, что в городе может установиться новый температурный рекорд: воздух может прогреться до 22 градусов – для апреля это аномальные значения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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