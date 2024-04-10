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10 апреля, 10:45

Общество

Пик половодья в столичном регионе пройден

Пик половодья в столичном регионе пройден

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Пик половодья в столичном регионе пройден. Уровень наполненности водохранилищ составляет в среднем 80%. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, специалисты комплекса горхозяйства отметили снижение объема талых вод, поступающих с водосборной территории.

Кроме того, заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в столице более чем в четыре раза увеличился выпуск бумаги и бумажных изделий в январе и феврале 2024 года.

Тем временем в Новогирееве завершилось строительство дома по реновации на 321 квартиру.

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