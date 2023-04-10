В столичных магазинах начали продавать куличи. По словам производителей, в этом году хлебопекарная промышленность произведет куличей на 8% больше, чем в прошлом.

Однако цены немного вырастут. В первую очередь из-за сухофруктов, которые подорожали сразу на 40%. Согласно опросам, каждый десятый россиянин предпочитает кулич без изюма. Сегодня в магазинах можно купить разные варианты. В ассортименте – безглютеновые и с любыми добавками.

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