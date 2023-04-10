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10 апреля, 22:30

Общество

Госдума рассмотрит поправки о совершенствовании воинского учета в России

Госдума рассмотрит поправки о совершенствовании воинского учета в России

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Госдума рассмотрит поправки о совершенствовании воинского учета в России. Предполагается, что электронные повестки из военкоматов будут дублировать традиционные.

Они будут иметь равную юридическую силу, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Согласно поправкам, появится единый реестр военнообязанных на основе государственного информационного ресурса. База позволит минимизировать вызовы в военкомат для уточнения данных. В законопроекте также прописаны меры для уклонистов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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