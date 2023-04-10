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Новости

10 апреля, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру понедельника

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру понедельника

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Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру понедельника.

Так, на пересечении МКАД с Липецкой улицей модернизируют развязку. Чтобы заторов в этом районе было меньше, специалисты строят и реконструируют около 10 километров дорог. Возводят семь путепроводов и тоннель.

Парад на Красной площади в честь Дня Победы планируется и уже готовится в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако он отметил, что в регионах решения по массовым мероприятиям к 9 мая будут принимать губернаторы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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