10 апреля, 19:00Общество
Новости часа: заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в Москве за неделю
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в Москве за неделю среди всех возрастных групп. Об этом заявил Роспотребнадзор.
Пять человек погибли, восемь пострадали при стрельбе в банке в центре американского города Луисвилл. Это данные местной полиции.
Тарифы на проезд по Московской канатной дороге на Воробьевых горах повысят с 19 апреля. Об этом сообщила пресс-служба.