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Новости

10 апреля, 19:00

Общество

Новости часа: заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в Москве за неделю

Новости часа: заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в Москве за неделю

Москвичам сообщили, как работает Единый пункт отбора на службу по контракту

Пожароопасный сезон начался в лесах Подмосковья

Новости часа: 106 российских военнослужащих вернулись из украинского плена

10 апреля стало самым теплым днем с начала весны в Москве

Названы два самых сложных слова для участников "Тотального диктанта"

Новости часа: Путин поручил сократить разрыв в доходах жителей Крыма с другими регионами

"Атмосфера": облачная погода и дождь ожидаются в Москве 11 апреля

Новости часа: Собянин заявил о строительстве 100 километров дорог в столице в 2023 году

Новости часа: Песков заявил об отсутствии инициатив о пасхальном перемирии на Украине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в Москве за неделю среди всех возрастных групп. Об этом заявил Роспотребнадзор.

Пять человек погибли, восемь пострадали при стрельбе в банке в центре американского города Луисвилл. Это данные местной полиции.

Тарифы на проезд по Московской канатной дороге на Воробьевых горах повысят с 19 апреля. Об этом сообщила пресс-служба.

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