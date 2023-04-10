Новости часа: заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в Москве за неделю

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в Москве за неделю среди всех возрастных групп. Об этом заявил Роспотребнадзор.

Пять человек погибли, восемь пострадали при стрельбе в банке в центре американского города Луисвилл. Это данные местной полиции.

Тарифы на проезд по Московской канатной дороге на Воробьевых горах повысят с 19 апреля. Об этом сообщила пресс-служба.