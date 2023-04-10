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10 апреля, 22:15

Общество

Москвичам сообщили, как работает Единый пункт отбора на службу по контракту

Москвичам сообщили, как работает Единый пункт отбора на службу по контракту

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Единый пункт отбора на военную службу по контракту работает в столице неделю. Там принимают документы в режиме "одного окна": сразу же можно пройти собеседование и медосмотр. Все это происходит без очередей, так как процесс оформления добровольцев стал значительно проще.

Обратиться туда могут не только москвичи, но и жители других регионов. По каждому кандидату принимают отдельное решение в зависимости от многих факторов: возраст, состояние здоровья, специальность и так далее.

Как там все организовано? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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