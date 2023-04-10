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12:30

Общество

Москвичам сообщили о работе Единого пункта отбора на службу по контракту в столице

Москвичам сообщили о работе Единого пункта отбора на службу по контракту в столице

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Прием документов в режиме "одного окна", собеседование, медосмотр – все это происходит без очередей и длительных ожиданий. В Едином пункте отбора на службу по контракту, который открылся неделю назад, процесс оформления стал значительно проще.

Обратиться туда могут не только москвичи, но и жители других регионов. По каждому кандидату принимают отдельное решение в зависимости от многих факторов: возраст, состояние здоровья, специальность и так далее.

Как там все организовано? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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