Москвичам рассказали о работе Единого пункта отбора на службу по контракту в столице

Прием документов в режиме "одного окна", собеседование, медосмотр – все это происходит без очередей и длительных ожиданий. В Едином пункте отбора на службу по контракту, который открылся неделю назад, процесс оформления стал значительно проще.

Обратиться туда могут не только москвичи, но и жители других регионов. По каждому кандидату принимают отдельное решение в зависимости от многих факторов: возраст, состояние здоровья, специальность и так далее.

Как там все организовано? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.