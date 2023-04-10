В Госдуме предложили лицензировать деятельность блогеров, продающих бизнес-тренинги – СМИ

Для бизнес-тренеров, работающих в интернете, предлагают ввести лицензии. Письмо с такой просьбой поступило Михаилу Мишустину из комитета Госдумы по просвещению, сообщают "Известия".

Авторы объяснили свою инициативу появлением большого числа аферистов в Сети. Дело в том, что коучи, не имея профильного образования, продают тренинги, которые могут оказаться не только бесполезными, но и вредными. При этом регулировать эту сферу на данный момент невозможно.

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