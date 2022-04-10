Россотрудничество собирает информацию о нарушениях прав россиян за рубежом. Сведения будут направлены в Генпрокуратуру. Об этом заявила заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская.

Она подчеркнула, что организация продолжит следить за проявлениями русофобии по всему миру. Кроме того, Россотрудничество планирует направить соответствующие письма, обращения, запросы, в том числе и на имя Верховного комиссара по правам человека ООН. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

