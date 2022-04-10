На Подмосковье надвигается половодье. Реки уже выходят из берегов: уровень воды поднимается с каждым теплым днем.

Спасатели перекрывают затопленные дороги. Для переправы жителей выводят катера.

С понедельника воды будет еще больше: синоптики прогнозируют сильные дожди. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.