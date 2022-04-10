В Подмосковье начались весенние паводки. В районе города Озеры разлилась Ока. Уровень воды в реке поднялся настолько высоко, что пришлось ограничить движение по мосту.

Проход для пешеходов сохраняется. Автомобилистам рекомендовано выбирать пути объезда через Новорязанское или Каширское шоссе. Проезд в Озерах откроют после того, как уровень воды спадет. На месте работают сотрудники МЧС. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.