В понедельник в Москве может выпасть больше трети от месячной нормы осадков. В столице уже объявили "желтый" уровень погодной опасности.

По данным центра погоды "Фобос", дождь стенной будет лить с обеда и до утра вторника. На севере Подмосковья добавится еще и снег. Возможно даже будет побит рекорд 1913 года.

Действительно ли все так страшно? И когда наконец в Москве потеплеет и выглянет солнце? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.