В Москве выявили 742 заразившихся коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в Москве госпитализировали 129 человек с коронавирусом. Также в городе было выявлено 742 новых случая заражения коронавирусом. На ИВЛ находятся 93 пациента.

Всего московские медики вылечили 2 553 846 человек, в том числе 568 за последние 24 часа. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.