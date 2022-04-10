В России подорожали услуги ортодонтов

Красивая улыбка стала дороже, говорят ортодонты. В Россию прекратили поставлять американские элайнеры – специальные прозрачные капы, которые используются для коррекции прикуса и выпрямления зубов.

С брекетами также возникли сложности. Цены на их установку сильно подскочили. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.