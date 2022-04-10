Москвичам рассказали, кто имеет право получить пенсию по наследству

У россиян есть возможность получить пенсию по наследству. Начисленные, но не полученные суммы страховой пенсии могут направить нетрудоспособным членам семьи, которые жили вместе с получавшим пенсию человеком. Для этого им необходимо обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда или в МФЦ.

При этом накопительная часть пенсии наследуется, если человек скончался до назначения ему пенсии. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.