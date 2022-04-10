Телезрителям рассказали, какие семьи будут получать детское пособие

Семьи с детьми от 8 до 17 лет уже с апреля будут получать ежемесячное пособие. Новые выплаты составят от 6 000 до 12 000 рублей в зависимости от региона.

Каким семьям полагается поддержка? И как будут рассчитывать размер пособия? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.