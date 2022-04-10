Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Дождливый день ждет москвичей. Воздух днем прогреется примерно до плюс 10 градусов. Атмосферное давление в городе почти приблизилось к норме. Порывы ветра сегодня могут достигать десяти метров в секунду.

По словам синоптиков, в Москве наметилась четкая тенденция на потепление, однако похолодания еще не исключены. В конце апреля и в мае по ночам могут быть заморозки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.