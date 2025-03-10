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10 марта, 20:45

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 марта

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 марта

Медики спрогнозировали ранний сезон аллергии из-за теплой весны в Москве

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Погода в Москве опережает норму на 1,5 месяца, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В ближайшие дни воздух в городе будет прогреваться до 10 градусов. Такая температура характерна для третьей декады апреля и превышает норму на 8–10 градусов.

Систему отопления в столице перевели на минимальные параметры, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Температура воды в батареях теперь составляет 75–77 градусов.

Сезон аллергии в этом году может начаться раньше обычного. Об этом сообщили врачи. Причина заключается в теплой погоде. Из-за ранней весны быстрее зацветут растения, в том числе и главные аллергены.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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