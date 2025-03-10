Россияне смогут вернуть до 19 500 рублей за лечение в 2025 году

В 2025 году россияне смогут получить больше денег за платное лечение благодаря увеличению суммы налогового вычета. Как сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, максимальная сумма, с которой можно вернуть 13%, выросла до 150 тысяч рублей. Это означает, что граждане смогут получить до 19 500 рублей вместо прежних 15 600.

Налоговый вычет можно оформить на стандартное лечение, покупку лекарств и самостоятельно приобретенный полис ДМС. Для дорогостоящих видов лечения, таких как ортопедическое лечение дефектов зубов, высокотехнологичная медицинская помощь и ЭКО, лимит суммы вычета не установлен.

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