Акция #ВыбираемВместе2024 пройдет в Москве для участников ДЭГ на выборах президента РФ

Москвичи, проголосовавшие в электронном формате на выборах президента России, смогут стать участниками акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов". Розыгрыши пройдут 16, 17 и 18 марта текущего года.

Жители столицы могут выиграть до 100 тысяч призовых баллов и другие подарки от партнеров программы. Победители основного розыгрыша смогут получить одну, три или пять тысяч призовых баллов или умную колонку с полугодовой подпиской. Эти баллы можно потратить у партнеров акции, например, в кафе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

