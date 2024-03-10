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10 марта, 21:30

Общество

Акция #ВыбираемВместе2024 пройдет в Москве для участников ДЭГ на выборах президента РФ

Акция #ВыбираемВместе2024 пройдет в Москве для участников ДЭГ на выборах президента РФ

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Москвичи, проголосовавшие в электронном формате на выборах президента России, смогут стать участниками акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов". Розыгрыши пройдут 16, 17 и 18 марта текущего года.

Жители столицы могут выиграть до 100 тысяч призовых баллов и другие подарки от партнеров программы. Победители основного розыгрыша смогут получить одну, три или пять тысяч призовых баллов или умную колонку с полугодовой подпиской. Эти баллы можно потратить у партнеров акции, например, в кафе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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