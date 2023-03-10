Новости часа: порывы ветра до 20 м/с обещают в Москве в ночь на 11 марта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Метель и порывы ветра до 20 метров в секунду обещают в Москве в ночь на субботу, 11 марта. О погодных условиях рассказал комплекс горхозяйства столицы.

Машины не получили повреждений из-за прорыва трубы на парковке в ЖК "Лефортово Парк". Об инциденте рассказала управляющая компания.

Магазины Bershka могут открыть под новым названием в апреле. Об этом стало известно в СМИ.