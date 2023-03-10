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Общество

Новости часа: порывы ветра до 20 м/с обещают в Москве в ночь на 11 марта

Новости часа: порывы ветра до 20 м/с обещают в Москве в ночь на 11 марта

Собянин рассказал о развитии госветслужбы Москвы

"Атмосфера": снег с дождем ожидаются в Москве в выходные 11–12 марта

Новости часа: Лавров заявил, что позиция Киева мешает процессу переговоров с Россией

Новости часа: ВС РФ сбили украинский Су-27 над территорией ДНР

Новости часа: синоптики спрогнозировали -15 градусов в Москве в ночь на 11 марта

"Куки-внуки": данго

"Атмосфера": 6 градусов мороза ожидается в столице вечером 10 марта

Новости часа: Собянин утвердил проект строительства велопешеходного моста в парке "Яуза"

Гознак начал производство биометрических паспортов по ранее полученным заявкам

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Метель и порывы ветра до 20 метров в секунду обещают в Москве в ночь на субботу, 11 марта. О погодных условиях рассказал комплекс горхозяйства столицы.

Машины не получили повреждений из-за прорыва трубы на парковке в ЖК "Лефортово Парк". Об инциденте рассказала управляющая компания.

Магазины Bershka могут открыть под новым названием в апреле. Об этом стало известно в СМИ.

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